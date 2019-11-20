Британцы отдали предпочтение Джонсону на теледебатах с Корбином

Однако разрыв между соперниками оказался минимальным

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе теледебатов с лидером оппозиции, лейбористом Джереми Корбиным одержал победу с незначительным отрывом, свидетельствуют данные опроса YouGov.

1646 зрителей проголосовали сразу после дебатов. По мнению 51% респондентов, Джонсон выступил лучше Корбина, набравшего 49% поддержки.

Отмечается, что, по мнению 63% зрителей, Джонсон лучше справился с темой Brexit. При этом 54% посчитали, что Корбин отлично справился с темой здравоохранения.

Лидер Лейбористской партии также превзошел Джонсона по "доверительному отношению к обычным людям" (59% против 25%). Кроме того, 45% назвали лидера оппозиции "заслуживающим доверия", премьер-министра - 40%.

В то же время 54% сочли, что Джонсону в большей степени присущи качества премьер-министра, и назвали его вызывающим симпатию.

Более половины (58%) зрителей остались разочарованы теледебатами, так как выступающие не дали ответы на ключевые вопросы, свидетельствуют данные опроса.

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные выборы в парламент, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим британским премьером.

Джонсон неоднократно обвинял Корбина в том, что тот открыто не выражает свою позицию по Brexit и не рассказывает о своих планах по выходу Великобритании из ЕС.