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Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой

Консерваторы сочли это нарушением кодекса о вещании

Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой
Дебаты по вопросу об изменении климата на телеканале Channel 4
Фото: Reuters

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов, посвященных изменениям климата, использовал ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию, сообщает Sky News.

Как отмечается, лидеры других пяти партий - Лейбористской, Либеральных демократов, "Зеленых", Партии Уэльса и Шотландской национальной партии - на дебаты пришли и обсуждали на них климатические проблемы. На местах, предназначенных для Джонсона и Фараджа, были установлены ледяные фигуры с изображением Земли, которые таяли во время эфира.

Консервативная партия, лидером которой является Джонсон, сочла такой поступок Channel 4 нарушением кодекса о вещании и направила жалобу британскому регулятору СМИ Ofcom. В письме консерваторы просят проверить эту "провокационную выходку", которая, по их мнению, нарушила принцип беспристрастности и "сама по себе стала выражением политического мнения".

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим британским премьером.

Великобритания Борис Джонсон Найджел Фарадж Brexit

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