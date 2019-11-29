Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой

Консерваторы сочли это нарушением кодекса о вещании

Дебаты по вопросу об изменении климата на телеканале Channel 4 Фото: Reuters

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов, посвященных изменениям климата, использовал ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию, сообщает Sky News.

Как отмечается, лидеры других пяти партий - Лейбористской, Либеральных демократов, "Зеленых", Партии Уэльса и Шотландской национальной партии - на дебаты пришли и обсуждали на них климатические проблемы. На местах, предназначенных для Джонсона и Фараджа, были установлены ледяные фигуры с изображением Земли, которые таяли во время эфира.

Консервативная партия, лидером которой является Джонсон, сочла такой поступок Channel 4 нарушением кодекса о вещании и направила жалобу британскому регулятору СМИ Ofcom. В письме консерваторы просят проверить эту "провокационную выходку", которая, по их мнению, нарушила принцип беспристрастности и "сама по себе стала выражением политического мнения".

These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate



Tune in at 7pm on 4 and here on Twitter: https://t.co/GXl7XiFbgA pic.twitter.com/niPE5MLdGV — Channel 4 News (@Channel4News) November 28, 2019

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим британским премьером.