Суд в Гонконге отменил запрет на ношение масок протестующими

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Высокий суд Гонконга в понедельник отменил распоряжение городской администрации о запрете ношения масок участниками массовых протестов.

Это решение было принято в октябре, чтобы облегчить правоохранительным органам работу по идентификации участников беспорядков.

Суд счел введение запрета на ношение масок "не соответствующим Основному закону", говорится в решении Высокого суда.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

Из-за протестов принятие этих поправок было отменено. Тем не менее протестные акции, которые сопровождаются столкновениями с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции на прошлых протестных акциях.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, после того как во время протестов погиб 22-летний студент.