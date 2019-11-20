Анкара назвала недоразумением обвинения в адрес Москвы из-за ситуации в Сирии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Власти Турции заверили посла РФ в Анкаре, что обвинения в адрес Москвы в невыполнении сочинского меморандума по Сирии - это недоразумение, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве в среду.

По словам российского министра, турецкая сторона заверила посла РФ в этой стране, что "никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия (в Сирии - ИФ)". Лавров также отметил, что ни глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, ни спецсоветник турецкого президента Ибрагим Калын не говорили "ни о каком возобновлении операции "Источник мира".

Накануне, 19 ноября, агентство "Анадолу" сообщало, что спецсоветник президента Турции Ибрагим Калын призвал Россию и США в полной мере выполнить договоренности по Сирии, согласованные с Анкарой.

18 ноября стало известно, что Чавушоглу заявлял, что США и Россия все еще не выполнили в полной мере договоренности с Турцией по Сирии. Турецкий министр предупредил, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию, сообщали турецкие СМИ.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ответ на это заявил, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии в обмен на обещание Вашингтона убедить курдские формирования отойти от турецко-сирийской границы на одном из участков.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары. В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.