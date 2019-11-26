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Минобороны РФ заявило о подготовке провокаций боевиками в Идлибе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Боевики группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) и "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации в Сирии провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия, сообщает Минобороны России.

Военная операция России в Сирии

В ведомстве пояснили, что получили от жителей Сармады информацию о прибытии в город в начале ноября вооруженных боевиков с неизвестными людьми, а также колонны из трех грузовиков с различными емкостями с химикатами. В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой, заявили в российском Минобороны.

"По нескольким каналам подтверждена информация, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в группировку "Хаят Тахрир аш-Шам", совместно с организацией "Белые каски" планируют проведение в населенных пунктах в Идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ, боевиками отбираются местные жители. По заявлению ведомства, фейковые ролики планируется разместить в социальных сетях и представить как доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан.

Сирия Россия Идлиб Минобороны РФ Белые каски

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