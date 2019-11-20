Украина потребует от РФ более $50 млн за утрату портов в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству РФ о возмещении убытков, понесенных вследствие "временной оккупации территории автономной республики Крым", говорится в сообщении на сайте АМПУ.

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн ($50 млн - ИФ)", - подчеркнули в АМПУ.

Ранее АМПУ предоставила информацию о собственных активах на полуострове министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

"В этот раз мы используем положения соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований о компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Администрация планирует направить до конца 2019 года соответствующее письменное уведомление в правительство РФ. Там будут изложены требования урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ в Крыму в соответствии с соглашением между кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.