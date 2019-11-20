На Украине заявили, что россияне "угробили" возвращенные Киеву корабли

По словам главы украинских ВМС, с кораблей сняли даже розетки и унитазы

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией после конфискации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, так как россияне их "угробили".

"Они только подходят к территориальным водам, в 16 часов они только подойдут. Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", - сказал Воронченко в телеинтервью в среду.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир и два малых бронированных артиллерийских катера, шедших из Одессы в Мариуполь. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине ее суда.

В России 24 украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Украинские суда также было решено вернуть, и они 18 ноября были переданы украинской стороне. В МИД Украины заявили, что после возвращения кораблей будет тщательно проверят, чтобы выяснить, в каком они состоянии и были ли изъяты их оборудование и документация.