Украина потребует у России имущество с возвращенных кораблей

Корабли "Бердянск" и "Никополь" (слева направо) после прибытия в Очаков Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС Украины и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на судах - ИФ) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули всё, что там есть", - сказал он на брифинге в среду в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину кораблей.

При этом Зеленский указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов. "Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко - ИФ), где-то три месяца - и всё будет на ходу", - сказал он.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне.

В МИД Украины заявили, что после возвращения кораблей будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, в каком они состоянии и были ли изъяты из них оборудование и документация.