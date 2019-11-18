РФ передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил о передаче Украине трех кораблей, задержанных российской стороной в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", - говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей, и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - сказали в МИД РФ.

Задержание кораблей

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", двигавшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ России назвали этот инцидент провокацией. Российская сторона утверждала, что Киев не уведомил РФ в установленном порядке о проходе своих кораблей через Керченский пролив.

В России находившихся на судах 24 украинцев, включая двух сотрудников СБУ, обвинили в незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору.

По оценке украинских властей, Россия, задержав корабли, нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, и тот 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные суда.

МИД РФ отмечал, что этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", и поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами задержанные моряки вернулись на Украину.