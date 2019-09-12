Российский турист утонул в Абхазии
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В курортном городе Абхазии Пицунде утонул российский турист, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломиа.
По словам Ломиа, тело утонувшего было обнаружено еще 9 сентября, однако опознать его удалось только сегодня, после обращения в милицию родственника погибшего.
"На пляже были найдены документы (...) жителя Московской области. Брат опознал его", - сказал представитель МЧС республики.
Он также добавил, что тело утонувшего направлено на судмедэкспертизу.