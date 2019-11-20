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Помпео на фоне слушаний по импичменту Трампа заявил о гордости успехами США на Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что гордится тем, что Вашингтон смог сделать для Украины во время президентства Дональда Трампа.

"Мы достигли значительных результатов для украинского народа, и я надеюсь, мы сможем продолжить это делать", - сказал Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне.

Среди подобных успехов он назвал, в частности, укрепление обороны Украины. При этом глава госдепа напомнил, что этого удалось добиться именно при Трампе, а не при предыдущей администрации США.

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Кроме того, Помпео спросили, не считает ли он нужным ввиду показаний постпреда США при ЕС Гордона Сондланда отказаться от участия в вопрос о передаче конгрессу документов, связанных с контактами представителей американской администрации с Киевом.

"Я не видел показаний (постпреда - ИФ). И я не буду брать самоотвод в этом случае. Я точно знаю, какой была политика США в отношении Украины, я работал над этим", - сказал госсекретарь США.

Ранее в среду на слушаниях в палате представителей по вопросу об импичменте Трампа глава комитета по разведке Адам Шифф пожаловался на то, что госдеп не передал конгрессменам документы, касающиеся контактов американского руководства с Киевом. По словам Шиффа, в конгрессе получили "ноль" документов от американского внешнеполитического ведомства.

Постпред США при ЕС Гордон Сондланд на слушаниях, в частности, заявил, что по украинской теме активно взаимодействовал, в частности, с Помпео и с вице-президентом Майком Пенсом. Американские СМИ сделали из этого вывод, что теперь в конгрессе внимательнее изучат, какова была роль Помпео и Пенса в попытках Вашингтона добиться от Киева расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера.

США Майк Помпео Украина

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