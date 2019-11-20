Экс-сотрудник СНБ назвал расследование против Байдена условием выделения Киеву помощи США

Бывший советник по вопросам России и Европы Совета национальной безопасности США Тим Моррисон Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Экс-советник по вопросам России и Европы Совета нацбезопасности США Тим Моррисон в ходе слушаний в Конгрессе заявил, что объявление Украиной о расследовании в отношении компании Burisma и Байдена было условием для получения страной военной помощи от США.

По словам Моррисона, он присутствовал на сентябрьской двусторонней встрече с участием вице-президента США Майка Пенса и президента Украины Владимира Зеленского. После переговоров постпред США при ЕС Гордон Сондланд отвел советника президента Украины Андрея Ермака в сторону и сообщил, что "украинцы должны будут заставить генерального прокурора сделать заявление по поводу расследований в качестве условия для получения помощи".

"Я был обеспокоен тем, что услышал, так как по существу это было дополнительным препятствием для выполнения того, что мне было поручено помочь выполнить, предоставить президенту информацию, необходимую ему для решения о продолжении военной помощи", - сказал Моррисон.

Он также добавил, что сообщил о полученной информации тогдашнему советнику президента по нацбезопасности Джону Болтону, который в ответ посоветовал "сказать юристам".

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали расследование в рамках процедуры импичмента президента США 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины. Американские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.