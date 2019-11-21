Трамп призвал положить конец "охоте на ведьм" в США

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне очередных слушаний в конгрессе США по вопросу об объявлении ему импичмента заявил, что "охота на ведьм" должна сейчас же закончиться.

"Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас же. Это очень плохо для нашей страны", - написал Трамп в Twitter.

В среду в палате представителей США проходит очередной этап слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа. На вопросы конгрессменов уже ответил постпред США при ЕС Гордон Сондланд. Его показания, по мнению многих американских СМИ, стали сильным ударом по администрации Трампа.

Кроме того, Трамп подтвердил правильность ключевой, по его мнению, цитаты, которую привел Сондланд на слушаниях. Сондланд заявил в комитете по разведке конгресса США, что Трамп, говоря с ним, заверил, что он ничего не хочет от Украины.

"Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу услуги за услугу", - подтвердил Трамп цитату Сондланда.

Трамп подчеркнул, что он не знаком с Сондландом близко, но считает его "славным парнем".

"Я его не очень хорошо знаю. Много я с ним не говорил... Он кажется славным парнем, вообще-то", - сказал Трамп.

Сондланд в своем выступлении в Конгрессе упомянул, что Трамп был в плохом настроении, когда поговорил с ним об Украине, на что Трамп ответил, что он "всегда в хорошем настроении".

В частности, Трамп разместил у себя в Twitter сообщение консервативного американского телеканала BlazeTV с видео, на котором Сондланд цитирует Трампа, говоря: "Я ничего не хочу, я не хочу услуги за услугу, просто скажите Зеленскому, чтобы он поступил правильно".

Также Трамп разместил пост сообщества республиканцев в сенате США с роликом, посвященным слушаниям в рамках процедуры импичмента. В ролике говорится, что военная помощь Украине была оказана, и Трамп и Зеленский заявляли, что помощь не связана с предложениями о расследовании, а на Украине заявляли, что давления на Киев не оказывали. Также в ролик включены кадры со слушаний, участники которых говорят, что Трамп не совершал преступлений, не давал взяток и заявлял, что ничего не хотел от Украины.

Президент опубликовал в Twitter сообщение конгрессмена-республиканца Кевина Маккарти, который заявил, что "кампания демократов по дискредитации (Трампа - ИФ) разваливается на глазах".

Еще один член палаты представителей республиканец Марк Медоуз, чьим сообщением поделился Трамп, заявил, что Сондланд стал "еще одним свидетелем, который никогда ничего не слышал от президента".

Постпред США при ЕС Гордон Сондланд в ходе публичных слушаний в Конгрессе США подтвердил, что расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына на Украине должно было быть "услугой" в обмен на встречу Трампа и Зеленского. При этом он пояснил, что речь идет о его догадке: никто четко ему подобное не объяснял.

Сондланд на слушаниях заверил, что по украинской теме активно взаимодействовал, в частности, с Помпео и с вице-президентом Майком Пенсом. Американские СМИ сделали из этого вывод, что теперь в конгрессе внимательнее изучат, какова была роль Помпео и Пенса в попытках Вашингтона добиться от Киева расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера.

Американский постпред также заявил членам палаты представителей о том, что он вместе с главой Минэнерго США Риком Перри и бывшим спецпредставителем США на Украине Куртом Волкером "работали вместе с господином Руди Джулиани над вопросами, связанными с Украиной, по прямому поручению президента Соединенных Штатов".

Сондланд на слушаниях также заявил, что "никогда не получал понятного ответа" на вопрос о том, почему была в свое время заморожена американская военная помощь Украине.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры по импичмента Трампу.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.