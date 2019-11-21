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Десятерых участников акции протеста в Тбилиси отправили под арест

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд в ночь на четверг принял решение об административном аресте на срок от 5 до 13 суток десятерых задержанных 18 ноября участников акции у здания парламента.

Решение судьи Владимира Пилишвили было встречено протестом со стороны осужденных и присутствующих на процессе граждан.

Судья также принял решение оштрафовать одного задержанного на 1 тыс. лари (около $335).

Рассмотрение дел еще 25 задержанных на акции 18 ноября состоится 21 ноября. Дело задержанного в ходе акции лидера оппозиционной партии "Гирчи" (Шишки) Зураба Джапаридзе будет слушаться отдельно.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в ходе разгона акции протеста полицией были задержаны 37 ее участников. Всем им были предъявлены административные обвинения в невыполнении приказа полицейских и мелком хулиганстве. Накануне ночью суд освободил всех задержанных из предварительного заключения, до рассмотрения их дел по существу.

Грузия Тбилиси

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