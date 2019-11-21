Что случилось этой ночью: четверг, 21 ноября

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Украина потребует у России имущество с возвращенных кораблей. Захваченные в прошлом году корабли прибыли в Очаков. Также Украина будет добиваться возвращения моряков с этих кораблей.

– Не менее четырех человек погибли при взрыве на Сицилии. Взрыв произошел из-за пожара на складе с фейерверками. По предварительной версии, огонь возник из-за случайной искры от сварочных работ.

– Задержан экс-глава петербургского "Водоканала". Причина задержания неизвестна.

– Показания постпреда США при ЕС доказали невиновность Трампа. В этом убеждена администрация президента Дональда Трампа. Против него инициировали процедуру импичмента из-за попытки использовать международное влияние США для борьбы с внутриполитическим оппонентом.