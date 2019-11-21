Поиск

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp со своих смартфонов

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp со своих смартфонов
Фото: Reuters

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU -Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей мессенджера WhatsApp удалить его со своих смартфонов.

В своем телеграм-канале Дуров рассказал, что WhatsApp делает информацию на смартфоне уязвимой для хакеров и государственных служб безопасности. По его словам, они могут получить доступ ко всем данным, прислав видео адресату.

Дуров убежден, что новые уязвимости этой программы будут использовать для нарушения прав журналистов и правозащитников, а США будут передавать полученную информацию спецслужбам других стран.

В мае этого года стало известно, что хакеры смогли устанавливать слежку за пользователями с помощью звонков.

WhatsApp Telegram Павел Дуров

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 21 ноября

Показания постпреда США при ЕС доказали невиновность Трампа

Показания постпреда США при ЕС доказали невиновность Трампа

Финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции в США

Киев знал о проблемах с военной помощью от Вашингтона еще в июле

Украина потребует у России имущество с возвращенных кораблей

Украина потребует у России имущество с возвращенных кораблей

Комитет сената США по иностранным делам одобрил назначение посла в РФ

Не менее четырех человек погибли при взрыве на Сицилии

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Силовики в Сирии примут меры для предотвращения нападений на российские патрули

Латвия запретила трансляцию девяти российских телеканалов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');