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Дуров увидел пользу нацбезопасности России в разблокировке Telegram

Дуров увидел пользу нацбезопасности России в разблокировке Telegram
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что поддерживает предложение депутатов от "Справедливой России" разблокировать мессенджер в России. Он считает, что это способствовало бы развитию инновационной и национальной безопасности России, так как компания активно борется с проявлениями экстремизма и терроризма.

Кроме того, пользователям стало бы удобнее использовать сервис, отметил он.

Разблокировать Telegram в конце мая предложили депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин. Они подготовили соответствующий законопроект. По их мнению, следует запретить операторам связи блокировать доступ к интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима повышенной готовности или ЧС. В Минсвязи их инициативу не поддержали.

Дуров напомнил, что мессенджер заблокировали больше двух лет назад "под эгидой борьбы с терроризмом".

"Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно", - написал он.

По его словам, созданные механизмы, позволяющие предотвращать теракты, не нарушают тайну переписки пользователей.

Шестилетний опыт работы компании в десятках стран покаазывает, что "борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга", заявил Дуров. Он выразил надежду, что российские законодатели смогут совместить эти задачи с учетом мировой практики и специфики современных технологий.

Telegram в России блокируют с апреля 2018 года по решению Таганского суда. Суд принял это решение из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Мессенджер продолжает работать, органы госвласти продолжают создавать новые каналы для информирования пользователей интернета.

Telegram Павел Дуров Справедливая Россия Госдума

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