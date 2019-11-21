Американский дипломат сообщил о подслушанном разговоре Трампа о Байдене и Украине

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп спрашивал по телефону постпреда Соединенных Штатов при ЕС Гордона Сондланда о том, готовы ли украинские власти начать расследование, касающееся его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, заявил советник по политическим вопросам американского посольства на Украине Дэвид Холмс.

"Я услышал, как президент спросил: "Он (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ) организует расследование?" Постпред Сондланд ответил, что он сделает это, добавив, что президент Зеленский сделает все, о чем его попросят", - рассказал Холмс, выступая на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа.

Голос президента США было слышно из спикера телефона Сондланда, и тот даже на некоторое время отстранил трубку от уха, вероятно, из-за того, что звук был слишком громким, отметил дипломат.

Холмс пояснил, что Сондланд позвонил Трампу из ресторана в Киеве. Перед телефонным разговором постпред США заказал вино, и они с Холмсом и двумя другими сотрудниками американского посольства обсуждали рекламную стратегию для гостиниц Сондланда.

Трамп смотрит слушания с участием Холмса по телевизору, сообщает телеканал CNN. После того, как Холмс заявил, что слышал голос Трампа в телефонном разговоре, сам президент заявил, что это невозможно.

"Я всю свою жизнь вижу людей, которые говорят по телефону. У меня сейчас отличный слух, и он был таким всегда. Я никогда не видел человека, который говорил бы по телефону не на громкой связи, и я бы при этом мог услышать или понять его разговор. Я даже пытался (вслушиваться - ИФ), но это было бесполезно", - написал Трамп в твиттере.

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа стартовали 13 ноября. Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также расследовать предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года, якобы осуществленное с территории Украины.