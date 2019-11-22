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Трампа не впечатлили публичные слушания по его импичменту

Трампа не впечатлили публичные слушания по его импичменту
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп убежден, что конгрессменам-демократам на прошедших на этой неделе в палате представителей публичных слушаниях по импичменту не удалось доказать его вину в чем бы то ни было.

"Они (демократы - ИФ) в течение последних пяти дней со своими свидетелями выглядели как посмешище", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп предположил, что слушания, вероятно, вызывали недоумение на Украине. "Наверное, они там думают, что мы в нашей стране сошли с ума", - считает президент США.

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Публичные слушания по вопросу объявления импичмента Трампу завершились в палате представителей ранее на этой неделе. Теперь конгрессменам предстоит определиться со следующими этапами процедуры.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября после того, как американский осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который произошел 25 июля.

Во время беседы Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года.

Президент США, как отмечают демократы, поставил в зависимость от расследования предоставление Киеву финансовой помощи.

США Дональд Трамп

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