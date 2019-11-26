Депутат Рады заявила об экологической катастрофе в Одесском заливе после крушения танкера

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Украинские власти должны немедленно организовать работы по предотвращению экологической катастрофы в Одессе после кораблекрушения судна "Делфи" (Delfi), такое мнение выразила народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Татьяна Плачкова в фейсбуке.

Она подчеркнула, что после утечки с затонувшего танкера значительного количества горюче-смазочных материалов уровень загрязнения морской воды в эпицентре аварии превышает норму в 157 раз. Однако представители власти лишь сообщают, что держат ситуацию под контролем и рекомендуют воздержаться от купания.

"Уже сейчас можно говорить, что это начало масштабной экологической катастрофы, потому что такое состояние является критическим для подводного мира. И пока люди, развлекаясь, устраивают селфи у танкера, я не вижу ни одной серьезной реакции власти на эти события", - написала нардеп.

Политик добавила, что государство должно не бездействовать, а бросить все силы на решение проблемы, которая касается не одной Одессы, а всей Украины.

"Но власть этого будто не замечает. К сожалению, лица новые, а проблемы остаются прежними, да еще и растут с турбоскоростью!", - резюмировала Плачкова.

22 ноября в Одесском заливе потерпел бедствие танкер "Делфи" под флагом Молдавии, который сорвало с якоря.

Как пояснила Администрация морских портов Украины (АМПУ), изначально судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие, без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал принимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября "Делфи" удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов 23 ноября сообщил об установленном превышении содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз.