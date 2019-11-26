Поиск

Депутат Рады заявила об экологической катастрофе в Одесском заливе после крушения танкера

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Украинские власти должны немедленно организовать работы по предотвращению экологической катастрофы в Одессе после кораблекрушения судна "Делфи" (Delfi), такое мнение выразила народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Татьяна Плачкова в фейсбуке.

В миреТанкер под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливеЧитать подробнее

Она подчеркнула, что после утечки с затонувшего танкера значительного количества горюче-смазочных материалов уровень загрязнения морской воды в эпицентре аварии превышает норму в 157 раз. Однако представители власти лишь сообщают, что держат ситуацию под контролем и рекомендуют воздержаться от купания.

"Уже сейчас можно говорить, что это начало масштабной экологической катастрофы, потому что такое состояние является критическим для подводного мира. И пока люди, развлекаясь, устраивают селфи у танкера, я не вижу ни одной серьезной реакции власти на эти события", - написала нардеп.

Политик добавила, что государство должно не бездействовать, а бросить все силы на решение проблемы, которая касается не одной Одессы, а всей Украины.

"Но власть этого будто не замечает. К сожалению, лица новые, а проблемы остаются прежними, да еще и растут с турбоскоростью!", - резюмировала Плачкова.

22 ноября в Одесском заливе потерпел бедствие танкер "Делфи" под флагом Молдавии, который сорвало с якоря.

Как пояснила Администрация морских портов Украины (АМПУ), изначально судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие, без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал принимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября "Делфи" удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов 23 ноября сообщил об установленном превышении содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз.

Делфи Одесский залив Татьяна Плачкова

Новости по теме

Новости

Новый российский военный спутник выведен на орбиту

Обвинения не помешают Нетаньяху оставаться главой переходного правительства

Телефонный разговор состоялся между Путиным и Зеленским

Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция получает "немалые деньги" из-за рубежа

Принц Эндрю из-за скандала порвал связи с сотнями благотворительных фондов

В Италии из-за наводнения рухнул участок эстакады

В Италии из-за наводнения рухнул участок эстакады

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

В Дрездене ограбили музей "Зеленый свод" со знаменитой коллекцией драгоценностей

В Дрездене ограбили музей "Зеленый свод" со знаменитой коллекцией драгоценностей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');