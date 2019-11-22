Трамп припомнил экс-послу Йованович, что она долго не вывешивала его портрет в кабинете

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного включения в эфире телеканала FoxNews вспомнил тот факт, что экс-посол США на Украине Мари Йованович долго не хотела вешать в американском посольстве его портрет, добавив, что "эта женщина не была ангелом".

"Этот посол, которую все считают такой замечательной, не вешала мой портрет в посольстве. Она была главной в посольстве... Ей понадобилось полтора или два года, чтобы повесить фото. Она говорила плохие вещи обо мне, не защищала меня, а у меня есть право сменить посла", - пояснил глава Белого Дома.

"И, кстати, когда я говорил с президентом Зеленским - вы можете прочитать это - она ему тоже не нравилась, он упомянул ее имя, и она ему совсем не нравилась", - добавил Трамп.

Американский президент также отметил, что в Киеве резко поменялось отношение к нему после победы на выборах осенью 2016 года. "И не забывайте, Украина ненавидела меня, они были против меня на выборах, они хотели, чтобы выиграла Хиллари Клинтон. А когда я выиграл, внезапно они стали так хорошо ко мне относиться", - сказал Трамп.

Касательно показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда, который на днях на слушаниях в Конгрессе заявил о том, что Трамп требовал "услуги за услугу", то есть расследования на Украине касаемо компании "Бурисма" в обмен на помощь по обороне и визит Зеленского в Вашингтон, президент США ответил: "Это абсолютный нонсенс".

При этом он назвал Украину "очень коррумпированной страной" и сказал: "Почему мы должны давать деньги стране, которая известно как коррумпирована"?

Он также упомянул, что "едва знает" Сондленда и говорил с ним всего несколько раз.

Трамп вновь повторил, что считает состоявшийся в июле телефонный разговор между ним и Зеленским "превосходным", "безупречным" и "уместным", и высказал мнение, что демократы в Палате представителей во время недавних слушаний по импичменту "выглядели, как глупцы".

Слушания по импичменту

Публичные слушания по вопросу объявления импичмента Трампу завершились в палате представителей ранее на этой неделе. Теперь конгрессменам предстоит определиться со следующими этапами процедуры.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября после того, как американский осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который произошел 25 июля.

Во время беседы Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года.

Президент США, как отмечают демократы, поставил в зависимость от расследования предоставление Киеву финансовой помощи в размере $250 млн. Удержание украинской помощи в области безопасности является одним из ключевых моментов в расследовании в рамках процедуры импичмента.

В сентябре военная помощь США Украине все же была оказана. На 2019 финансовый год американские законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил $50 млн на вооружение.

Белый дом 25 сентября опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля.

15 ноября Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 21 апреля.