Блумберг за неделю потратит $30 млн на рекламу своей президентской кампании

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, подавший накануне документы для регистрации его кандидатом в президенты США, потратил в пятницу не менее 30 миллионов долларов на одну неделю трансляций своей политической рекламы, пишет The New York Times со ссылкой на данные Advertising Analytics.

Рекламная кампания Блумберга на предстоящей неделе начнется в более чем 20 штатах. Одной из ее составляющих станет 60-секундный телевизионный рекламный ролик, который издание называет "признаком огромного бюджета" кампании Блумберга 2020 года, способного "легко охватить диапазон из девяти цифр".

Как отмечается, самыми большими рекламные расходы Блумберга оказались в Лос-Анджелесе - 1,2 миллиона долларов. Также в число лидеров вошли Чикаго (863 тысячи долларов), Бостон (754 тысячи долларов), Хьюстон (626 тысяч долларов) и Даллас (611 тысяч долларов).

Газета подчеркивает, что в указанную сумму не входят расходы на отдельную рекламную кампанию, направленную исключительно против действующего президента США Дональда Трампа, стоимость которой составила 100 миллионов долларов.

The New York Times также указывает, что годовой бюджет некоторых президентских кампаний 2020 года оказался меньше суммы, которую бывший мэр Нью-Йорка потратит за одну неделю.

Издание напоминает, что Блумберг не объявлял официально о своем выдвижении, однако вчера он подал документы в Федеральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты США. Ранее он подал заявку на участие в праймериз в трех штатах.