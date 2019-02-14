Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг готов потратить не менее $500 млн из собственных средств, чтобы не допустить избрание президента США Дональда Трампа на второй срок на выборах в 2020 году, сообщает Politico.

Издание отмечает, что М.Блумберг пока не объявил о своем участии в демократических праймериз. Если он примет такое решение, то анонсированные средства пойдут на его кампанию во время первичных выборов 2020 года.

Подчеркивается, что это на $175 млн больше средств, потраченных на всю предвыборную кампанию Трампа в 2016 году.

В случае, если Блумберг откажется от борьбы за президентство, $500 млн будут потрачены на проведение беспрецедентной информационной кампании в поддержку кандидата от демократической партии.

"Этого хватит нам на несколько первых месяцев. Майк потратил $100 млн на свои прошлые выборы в Нью-Йорке. И вы можете посчитать... Нью-Йорк - это 3% всего населения страны", - отметил в беседе с изданием Кевин Шики, главный советник бывшего мэра Нью-Йорка.