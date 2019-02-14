Главные новости
В миреНАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityЭкономикаКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийВ миреСенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ
В мире

Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг готов потратить не менее $500 млн из собственных средств, чтобы не допустить избрание президента США Дональда Трампа на второй срок на выборах в 2020 году, сообщает Politico.

Издание отмечает, что М.Блумберг пока не объявил о своем участии в демократических праймериз. Если он примет такое решение, то анонсированные средства пойдут на его кампанию во время первичных выборов 2020 года.

Подчеркивается, что это на $175 млн больше средств, потраченных на всю предвыборную кампанию Трампа в 2016 году.

В случае, если Блумберг откажется от борьбы за президентство, $500 млн будут потрачены на проведение беспрецедентной информационной кампании в поддержку кандидата от демократической партии.

"Этого хватит нам на несколько первых месяцев. Майк потратил $100 млн на свои прошлые выборы в Нью-Йорке. И вы можете посчитать... Нью-Йорк - это 3% всего населения страны", - отметил в беседе с изданием Кевин Шики, главный советник бывшего мэра Нью-Йорка.

Теги: США, Майкл Блумберг
В мире
Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФСенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ
Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на "подрыв демократии в других странах"Подробнее
 НАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityНАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity
После около 800 попыток связь с ним восстановить так и не удалосьПодробнее
 КНДР дала согласие на проверку ядерных объектов инспекторами МАГАТЭКНДР дала согласие на проверку ядерных объектов инспекторами МАГАТЭ
Комиссия получит доступ на ядерные и ракетные полигоны Северной КореиПодробнее
 ЦИК Украины определил территории, где не будет проводиться голосование на выборахЦИК Украины определил территории, где не будет проводиться голосование на выборах
К ним относятся избирательные округа, образованные на территории Донецкой и Луганской областейПодробнее
WSJ сообщила о переговорах КНР с оппозицией Венесуэлы о займах КаракасуWSJ сообщила о переговорах КНР с оппозицией Венесуэлы о займах Каракасу
Дипломаты обеспокоены будущим своих проектов в Венесуэле и судьбой $20 млрд, которые Каракас должен ПекинуПодробнее
 FT сообщила о скором введении санкций против РФ за инцидент в Керченском проливеFT сообщила о скором введении санкций против РФ за инцидент в Керченском проливе
ЕС и США готовы наложить на Москву новые ограничения в течение двух месяцевПодробнее
 Абэ заявил, что Япония заключит мирный договор с РФ только после определения границыАбэ заявил, что Япония заключит мирный договор с РФ только после определения границы
Премьер Японии подчеркнул, что предметом переговоров остаются все четыре спорных островаПодробнее
 Трамп пообещал прислушиваться к населению в вопросе строительства стены на границеТрамп пообещал прислушиваться к населению в вопросе строительства стены на границе
На строительство заграждений выделят $1,4 млрд, сообщают СМИПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club12 фото
13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Школа - святое место. Как в церковь, надо идти в школу
Александр Лукашенко о ситуации в образовании в свете нападения подростка на учителяАлександр Лукашенко о ситуации в образовании в свете нападения подростка на учителя

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityЭкономикаКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийВ миреСенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФВ РоссииВ Госдуме предложили увеличить штрафы за фейк-новости до 400 тысяч рублейЭкономикаЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"В РоссииГлавред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полицию

Продюсер BBC сообщил, что сцены после предполагаемой химатаки в Думе были постановочными

Полиция в Приамурье задержала фальшивомонетчиков

Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

ВЦИОМ проводит опрос жителей Южных Курил по судьбе островов

Опрос продлится до воскресенья. Группы социологов работают одновременно на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан Подробнее

США назвали победой решение международного суда по активам Ирана

Минфин страны внес в список санкций десять лиц и две компании из Ирана Подробнее

Ветер на Камчатке выбросил автомобиль на встречную полосу, один человек погиб

Три землетрясения произошли вблизи Курил

Минобороны Чехии опровергло информацию о размещении американских баз

"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧФутболисты "Тоттенхэма" с крупным счетом выиграли у "Боруссии" Подробнее

Европарламент примет резолюцию в защиту ДРСМД

Шарапова снялась с турнира в США из-за травмы

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 км

В Эстонии в результате инцидента с огнестрельным оружием погиб военнослужащий

Сити-менеджер Чебоксар извинился за поведение сопротивлявшегося при аресте сына

Сенаторы США призвали снизить зависимость НАТО от российского военного оборудования

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');