NYT узнала о планах Майкла Блумберга баллотироваться в президенты США

Весной экс-мэр Нью-Йорка заявлял, что не будет участвовать в президентской гонке

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг планирует принять участие в президентских выборах 2020 года, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о его планах.

77-летний Блумберг готовится подать документы на этой неделе для участия в президентских "праймериз" в штате Алабама, рассказали люди из окружения бизнесмена. При этом издание отмечает, что окончательное решение еще не принято.

Накануне советник Блумберга Ховард Вольфсон назвал действующего президента США Дональда Трампа "беспрецедентной угрозой для нашей нации" и выразил обеспокоенность тем, что имеющиеся претенденты на пост главы государства "не в очень хорошем положении" для победы над Трампом в 2020 году.

В марте Блумберг заявлял, что не будет баллотироваться в президенты США.

За месяц до этого американские СМИ сообщали, что Блумберг готов потратить $500 млн из собственных средств, чтобы не допустить избрания Трампа на второй срок. Эти деньги он намеревался потратить либо на свою кампанию, либо на информационную поддержку кандидата от Демократической партии.