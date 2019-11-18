Вашингтон осудил Гонконг за применение силы против протестующих

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - США осуждают власти Гонконга за применение силы против участников протестов и призывают Пекин соблюдать права населения и свободы в городе, заявил высокопоставленный представитель администрации президента Дональда Трампа.

"Мы осуждаем неоправданное применение силы и призываем все стороны воздержаться от насилия и вступить в конструктивный диалог", - приводят слова чиновника СМИ.

Он отметил: "Как сказал президент, Соединенные Штаты ждут, что Пекин выполнит свои обязательства по китайско-британской совместной декларации и защитит свободы в Гонконге, правовую систему и демократический образ жизни".

В понедельник несколько участников протестов забаррикадировались в кампусе Политехнического университета Гонконга и подожгли некоторые объекты внутри него.

"Огонь наблюдается в разных местах помещения Политехнического университета. Взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся вещества также представляют общую угрозу. Бунтовщики, собравшиеся внутри кампуса, подожгли его и причинили значительный ущерб", - говорилось на сайте полиции Гонконга.

В этом сообщении отмечалось, что по состоянию на 5:30 утра (00:30 по московскому времени) полиция продолжает проводить операцию по разгону и задержанию виновных в беспорядках. Одновременно полиция призвала всех, кто находится в кампусе, немедленно покинуть его.

Протестующие угрожают полиции бутылками с зажигательной смесью, применяют против них подручные средства, среди сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие.

Полиция, по свидетельству СМИ, предупредила, что может в ответ на использование протестующими летальных средств применить боевое оружие. Пока для разгона участников беспорядков используются слезоточивый газ и водометы.

Власти Гонконга сообщили, что в понедельник, 18 ноября, из соображений безопасности будут закрыты школы и детские сады. На фоне протестов они не работают уже несколько дней.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.