Россия достроит в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия не будет сворачивать строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова, заявил "Интерфаксу" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Даже не обсуждается (прекращение - ИФ), достроим", - сказал он в субботу, отвечая на вопрос о перспективах завершения строительства данного завода.

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет запущен в 2020-2021 годах, сообщил ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019.

Как отмечал Чемезов, США мешают строительству завода в Венесуэле. Он рассказал журналистам на ПМЭФ-2019, что из-за санкций оно постоянно тормозится - "то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки".