Мадуро наградил посла РФ в Венесуэле орденом высшей степени

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил орден Франсиско Миранды I степени уходящему со своего поста российскому послу в Боливарианской Республике Владимиру Заемскому, сообщают местные СМИ.

Церемония награждения прошла в президентском дворце. Заемский также был награжден копией сабли, использовавшейся национальным героем-освободителем страны Симоном Боливаром во время битвы при Карабобо.

"40 лет назад Венесуэла была далекой страной во всех отношениях и малоизвестной на моей родине. В середине 70-х годов в российском посольстве у нас возникло ощущение, что венесуэльское правительство тогда не проявляло никакого интереса к развитию связей между двумя странами. Ситуация кардинально изменилась за последние 20 лет, и я рад, что половина этого периода коснулась меня как посла России в Венесуэле", - заявил Заемский в ходе торжественной церемонии.

Отмечается, что за 10 лет службы в Венесуэле Заемский хорошо узнал команданте Уго Чавеса. Он также стал свидетелем "дружеских и политических отношений" правительства Венесуэлы с главой России Владимиром Путиным.

Посол также заявил, что Венесуэла оставила глубокий след в его жизни.

"Я желаю всего наилучшего для дружественного венесуэльского народа и выражаю свою глубокую веру в российско-венесуэльские отношения", - добавил он.