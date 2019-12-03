Поиск

Мадуро наградил посла РФ в Венесуэле орденом высшей степени

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил орден Франсиско Миранды I степени уходящему со своего поста российскому послу в Боливарианской Республике Владимиру Заемскому, сообщают местные СМИ.

Церемония награждения прошла в президентском дворце. Заемский также был награжден копией сабли, использовавшейся национальным героем-освободителем страны Симоном Боливаром во время битвы при Карабобо.

"40 лет назад Венесуэла была далекой страной во всех отношениях и малоизвестной на моей родине. В середине 70-х годов в российском посольстве у нас возникло ощущение, что венесуэльское правительство тогда не проявляло никакого интереса к развитию связей между двумя странами. Ситуация кардинально изменилась за последние 20 лет, и я рад, что половина этого периода коснулась меня как посла России в Венесуэле", - заявил Заемский в ходе торжественной церемонии.

Отмечается, что за 10 лет службы в Венесуэле Заемский хорошо узнал команданте Уго Чавеса. Он также стал свидетелем "дружеских и политических отношений" правительства Венесуэлы с главой России Владимиром Путиным.

Посол также заявил, что Венесуэла оставила глубокий след в его жизни.

"Я желаю всего наилучшего для дружественного венесуэльского народа и выражаю свою глубокую веру в российско-венесуэльские отношения", - добавил он.

Россия Венесуэла Владимир Заемский

Новости по теме

Новости

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Что произошло за день: понедельник, 2 декабря

Составители ресторанного рейтинга La Liste назвали лучших в мире и в России

Составители ресторанного рейтинга La Liste назвали лучших в мире и в России

Минобороны опровергло сообщения о бомбежке Россией лагеря беженцев в Сирии

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Воры вынесли из музея Штази в Берлине золотые украшения и Орден Ленина

Amazon после критики убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима

Бронеавтомобиль военной полиции РФ подорвался на мине в Сирии

Зеленский предупредил о риске "тотальной войны" в Европе из-за Донбасса

Зеленский предупредил о риске "тотальной войны" в Европе из-за Донбасса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');