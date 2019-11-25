Бельгийская полиция заблокировала один из главных инструментов пропаганды ИГ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В результате крупной кибератаки, организованной бельгийской полицией и экспертами Европола (полицейская служба ЕС), блокирована деятельность одного из основных инструментов пропаганды "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) - своего рода "информационного агентства" Amaq.

Как сообщил в понедельник телеканал RTBF, операция проводилась на прошлой неделе 21 и 22 ноября. По словам источника, на которого ссылается СМИ, эта операция была сложной и готовилась почти год. "Технические эксперты Европола натолкнулись на препятствия, которых не ожидали", - сообщается на сайте телеканала.

Однако, по данным бельгийской федеральной прокуратуры, операция увенчалась успехом, тысячи аккаунтов в интернете заблокированы.

ИГ предпринимает попытки перезапустить работу Amaq, но пока безрезультатно. Аналогичная кибератака была осуществлена полицией в 2018 году, но тогда террористической группировке удалось восстановить свой орган пропаганды.

Amaq основано в 2014 году, оно распространяло в интернете тексты, фото и видео, работало на арабском, английском и французском языках.