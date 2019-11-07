Турецкие власти узнали секреты "внутренней работы" ИГ от жены аль-Багдади

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Жена уничтоженного лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная на территории РФ организация) Абу Бакра аль-Багдади раскрыла много информации про "внутреннюю работу" ИГ, пишут в четверг западные СМИ со ссылкой на представителей турецких властей.

Женщина была арестована 2 июня 2018 года в области Хатай на юге Турции вместе с еще 10 родственниками лидера ИГ. "Мы довольно быстро установили личность (жены аль-Багдади- ИФ)", - сказал представитель турецких властей. По его словам, женщина добровольно поделилась информацией о самом аль-Багдади, а также о деятельности ИГ.

"Мы смогли подтвердить многое из того, что мы уже знали. Мы также получили новую информацию, которая привела к серии дополнительных арестов", - отметил чиновник.

Представители турецких властей подчеркивают, что связи между родственниками аль-Багдади были подтверждены с использованием образца ДНК Багдади, предоставленного иракскими властями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее на этой неделе сообщил, что сотрудники турецких служб безопасности задержали жену аль-Багдади. "Мы захватили жену аль-Багдади, но не поднимали шума из-за этого. Я рассказываю об этом впервые", - заявил он, которого 6 ноября процитировали турецкие СМИ.

По данным СМИ, в Сирии также была задержана Расмия Авад - старшая сестра аль-Багдади, ее муж, невестка и пятеро детей.

В четверг турецкий президент сообщил, что родственники уничтоженного лидера ИГ, которых захватили в Сирии сотрудники спецслужб Турции, будут направлены в репатриационные центры. По словам Эрдогана, решения по их дальнейшим судьбам будет принимать министерство юстиции страны.

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации Багдади в ходе операции американского спецназа. Позднее ИГ признала гибель своего главаря и сообщила о выборе преемника Багдади.