В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.

Катастрофа произошла вечером 25 ноября. Причины столкновения вертолетов не называются.

Все погибшие служили в сухопутных войсках, они принимали участие в операции против экстремистов.

Основная задача французского контингента в Мали - помощь в борьбе против местных экстремистских группировок. С 2012 года там продолжаются вооруженные столкновения, после того как север страны оказался под контролем исламистов. Франция помогла армии Мали отбить территорию у сепаратистов.