Подразделение ИГ взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Подразделение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за столкновение двух вертолетов в Мали, в результате которого погибли 13 французских военных, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что никаких доказательств террористы не привели.

Представитель штаба Вооруженных сил Франции Фредерик Барбри отказался комментировать заявление ИГ.

При этом, напоминает Associated Press, вскоре после авиакатастрофы начальник штаба армии генерал Франсуа Лекуанр заявлял, что вертолеты поддерживали французские войска на земле, преследуя боевиков.

Катастрофа произошла вечером 25 ноября. Два вертолета столкнулись в ходе боевых операций в Мали. Погибли 13 французских военнослужащих.