Поиск

Подразделение ИГ взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Подразделение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за столкновение двух вертолетов в Мали, в результате которого погибли 13 французских военных, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что никаких доказательств террористы не привели.

Представитель штаба Вооруженных сил Франции Фредерик Барбри отказался комментировать заявление ИГ.

При этом, напоминает Associated Press, вскоре после авиакатастрофы начальник штаба армии генерал Франсуа Лекуанр заявлял, что вертолеты поддерживали французские войска на земле, преследуя боевиков.

Катастрофа произошла вечером 25 ноября. Два вертолета столкнулись в ходе боевых операций в Мали. Погибли 13 французских военнослужащих.

Мали Франция ИГ

Новости по теме

Новости

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Пользователи пожаловались на сбои у Facebook и Instagram

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

В Албании произошло новое сильное землетрясение

В Албании произошло новое сильное землетрясение

Европарламент объявил о чрезвычайной ситуации в сфере климата и экологии

Европарламент объявил о чрезвычайной ситуации в сфере климата и экологии

При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб бывший шеф полиции Еревана

Все атомные авианосцы США в Атлантике несколько месяцев не готовы к выходу в море

Все атомные авианосцы США в Атлантике несколько месяцев не готовы к выходу в море

Мадонна отменила три концерта из-за "чудовищной боли"

Мадонна отменила три концерта из-за "чудовищной боли"

Макрон не согласился на предложение РФ о моратории на РСМД в Европе

Макрон не согласился на предложение РФ о моратории на РСМД в Европе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');