До 14 человек выросло число жертв землетрясения в Албании, еще 600 пострадали

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 14 человек, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на министерство обороны страны.

Ранее сообщалось о девяти погибших албанцах.

В Минздраве Албании добавили, что около 600 человек пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Российское посольство ранее сообщило, что информации о пострадавших в Албании россиянах нет.

Из-за землетрясения обрушилось множество зданий. По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября. Эпицентр располагался между столицей Албании Тираной и вторым по величине городом Дурресом.