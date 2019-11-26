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До 14 человек выросло число жертв землетрясения в Албании, еще 600 пострадали

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 14 человек, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на министерство обороны страны.

Ранее сообщалось о девяти погибших албанцах.

В Минздраве Албании добавили, что около 600 человек пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Российское посольство ранее сообщило, что информации о пострадавших в Албании россиянах нет.

Из-за землетрясения обрушилось множество зданий. По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября. Эпицентр располагался между столицей Албании Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Албания

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