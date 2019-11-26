Неподалеку от столицы Албании произошло землетрясение, есть пострадавшие

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Геологическая служба США в ночь на вторник зафиксировала землетрясение магнитудой 6,4 в Албании.

Эпицентр залегал на глубине 10 км и располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Как свидетельствуют снимки, размещаемые в социальных сетях, в Дурресе есть обрушившиеся и поврежденные здания.

По поступающим сведениям, несколько жителей Дурреса получили травмы и госпитализированы, о жертвах пока не сообщалось.