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Неподалеку от столицы Албании произошло землетрясение, есть пострадавшие

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Геологическая служба США в ночь на вторник зафиксировала землетрясение магнитудой 6,4 в Албании.

Эпицентр залегал на глубине 10 км и располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Как свидетельствуют снимки, размещаемые в социальных сетях, в Дурресе есть обрушившиеся и поврежденные здания.

По поступающим сведениям, несколько жителей Дурреса получили травмы и госпитализированы, о жертвах пока не сообщалось.

США Албания Тирана Дуррес

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