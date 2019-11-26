Число погибших из-за землетрясения в Албании выросло до девяти, еще 600 пострадали

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до девяти человек, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на Минобороны этой страны. Еще около 600 человек пострадали.

Ранее сообщалось о шести погибших и 300 пострадавших. Посольство России в Албании отмечало, что информации о пострадавших россиянах нет.

Землетрясение привело к обрушению множества зданий. По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти жизни людей.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом страны Дурресом.