Отношение избирателей к Трампу после слушаний по импичменту не изменилось

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Прошедшие в ноябре публичные слушания в палате представителей США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа практически никак не повлияли на мнение американских избирателей о главе государства, сообщила газета Politico со ссылкой собственный опрос.

Согласно его результатам, число американцев, которые поддерживают начатое в рамках импичмента расследование в отношении Трампа, осталось почти неизменным по сравнению с данными опросов, проведенных до слушаний. Сейчас за расследование выступают 48%, против - 43%.

Опрос также свидетельствует, что мнение избирателей в части объявления импичмента Трампу разделились почти поровну: 50% поддерживают такое развитие событий, около 42%, против. Остальные респонденты затруднились ответить. Похожие показатели были зафиксированы социологами и до слушаний.

Кроме того, у американцев спросили об их мнении относительно обвинений в адрес Трампа в связи с его действиями по Украине. 49% опрошенных заявили, что Трамп "злоупотребил полномочиями, чтобы повлиять на выборы 2020 года". 35% считают, что президент США "действовал в рамках своих президентских полномочий". 16% не определились с ответом.

Опрос проводился 22-24 ноября. В нем приняли участие почти 2 тыс. зарегистрированных американских избирателей.

Публичные слушания по вопросу объявления импичмента Трампу завершились в палате представителей на прошлой неделе. Теперь конгрессменам предстоит определиться со следующими этапами процедуры.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как анонимный осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию Burisma, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года.

Президент США, как считают демократы, поставил в зависимость от расследования предоставление Киеву финансовой помощи. Республиканцы убеждены, что Трамп ничего не нарушал.

Белый дом опубликовал стенограмму летнего разговора Трампа с Зеленским, чтобы подкрепить утверждения президента США и его сторонников о том, что ничего противозаконного в той беседе не было.