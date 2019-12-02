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Белый дом отказался участвовать в первом слушании по импичменту

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США проинформировала судебный комитет Палаты представителей, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту 4 декабря, сообщает The Hill со ссылкой на письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне председателю судебного комитета Джеррольду Надлеру.

"Приглашение к академической дискуссии с профессорами права не предоставляет президенту какое-либо подобие справедливого процесса", - говорится в письме.

Чиполлоне выражает уверенность, что комитет намеренно назначил слушания на 4 декабря, когда президент США Дональд Трамп будет в Лондоне на саммите лидеров стран НАТО. Также он указал на то, что свидетели на данный момент не назначены, но предположил, что на слушаниях выступят не свидетели по существу, а профессора права, которые будут обсуждать "исторические и конституционные основания для импичмента".

Юрисконсульт Белого дома подчеркнул, что "при нынешних обстоятельствах" они не намерены участвовать в слушании в среду. Чиполлоне также сообщил, что Белый дом отдельно ответит относительно второго слушания.

4 декабря комитет проведет слушания под названием "Расследование импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для президентского импичмента".

Демократы комитета намерены услышать от ученых-юристов, являются ли доказательства, обнаруженные ими в ходе расследования, основанием для разработки статей, направленных на отстранение президента от должности.

Расследование демократов для импичмента Трампа

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение анонимного информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников.

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