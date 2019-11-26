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Турция не будет интегрировать С-400 в оборонительные системы НАТО

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Анкара намерена использовать российские зенитно-ракетные системы (ЗРК) С-400 независимо от натовских систем, сообщил во вторник на конференции по внешней политике в Берлине представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы пока работаем над техническими деталями. Системы С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или в системы ПВО НАТО, - сказал он. - Она останется независимой системой ПВО. Обеспокоенность по этому вопросу может быть снижена".

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Ранее сообщалось, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 именно к апрелю 2020 года.

Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Турция НАТО С-400

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