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Сенатор США заявил о пересечении Турцией еще одной "красной черты" по С-400

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американский сенатор Крис ван Холлен полагает, что Турция пересекла очередную "красную черту", приступив к испытанию радаров поставленных Россией систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Такое мнение он высказал в своем твиттере.

"Через две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган (Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции - ИФ) проявляет неуважение к Трампу (Дональд Трамп, президент США - ИФ), США и НАТО и пересекает еще одну красную черту по С-400", - написал Холлен.

По его словам, существующий закон требует от президента США введения санкций против Анкары.

"Помпео также должен противостоять Турции из-за ее последних нарушений "безопасной зоны" и нападений на курдов", - добавил сенатор.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Турция начинает испытания радаров российских систем ПВО С-400. По его информации, испытания решено провести в понедельник и вторник в Анкаре. Для проверки работы радаров планируется использовать боевые самолеты ВВС Турции.

Спор Анкары и Вашингтона по С-400

Турция купила у России четыре дивизиона ЗРC С-400, контракт оценивается в $2,5 млрд.

После покупки Анкарой российских С-400 США исключили Турцию из программы создания F-35. В Вашингтоне считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

США Турция Россия С-400

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