Что случилось этой ночью: среда, 27 ноября

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Российские туристы пострадали в аварии с автобусом на Доминикане. Автобус столкнулся с грузовиком, предположительно, из-за резкого маневра. 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

– Белый дом перекрыли из-за возможного нарушения воздушного пространства. На радарах зафиксировали неопознанный объект. Пока неизвестно, что именно пересекло воздушную границу США.

– США лишили компанию Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX. В прошлом году произошли две катастрофы с самолетами этой модели. Авиационные власти США мотивировали свое решение общественной безопасностью.

– "Локомотив" уступил "Байеру" в матче Лиги чемпионов. Москвичи проиграли в домашнем матче со счетом 0:2. Из-за разницы мячей в личных встречах они потеряли шансы на выход из группы.