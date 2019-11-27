Российские туристы пострадали в аварии с автобусом на Доминикане

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Служба скорой помощи Доминиканской республики доставила в больницу всех туристов, пострадавших в результате серьёзного ДТП, сообщает в твиттере служба по мониторингу событий на автотрассах страны.

Число пострадавших служба не уточняет.

СМИ Доминиканской Республики передают, что пострадали 17 россиян. Состояние семи из них - тяжелое.

Изначально они сообщали, что в автобусе было 70 туристов из России. Позже стали появляться иные данные. К примеру, издание "Листин Диарио" сообщает, что в автобусе было 45 человек, причём неясно, все ли они из РФ.

Другая газета, "Диарио либре", со ссылкой на пожарных пишет о 29 россиянах, ехавших в автобусе. Кроме них там находились ещё 12 человек, включая водителя. В медучреждениях, куда доставили россиян, срочно ищут людей, способных переводить с русского на испанский и наоборот.