Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Церемония запуска газопровода "Турецкий поток" намечена на 8 января 2020 года, она пройдет в Стамбуле, сообщает в субботу газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое заявление Эрдоган сделал, находясь на церемонии подключения Трансанатолийского газопровода (TANAP) к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в турецкой провинции Эдирне.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".

На прошлой неделе "Газпром" сообщал, что в настоящее время газом заполнены обе нитки "Турецкого потока", начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.