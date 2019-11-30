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Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Церемония запуска газопровода "Турецкий поток" намечена на 8 января 2020 года, она пройдет в Стамбуле, сообщает в субботу газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Такое заявление Эрдоган сделал, находясь на церемонии подключения Трансанатолийского газопровода (TANAP) к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в турецкой провинции Эдирне.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".

На прошлой неделе "Газпром" сообщал, что в настоящее время газом заполнены обе нитки "Турецкого потока", начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.

Турция Турецкий поток Реджеп Тайип Эрдоган

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