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Ливия приостановила добычу на крупном месторождении Elephant из-за авиаатак

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) приостановила производство на месторождении нефти El Feel (Elephant, добыча около 70 тыс. б/с) из-за воздушных атак.

"Произошли атаки с воздуха рядом с нефтяным месторождением El Feel и по жилому комплексу на месторождении, используемому персоналом NOC", - приводятся слова главы нефтяной корпорации Мустафы Саналлы в сообщении NOC.

По его словам, сотрудники NOC находятся в безопасных районах, но пока не могут вернуться к работе. Производство будет оставаться закрытым до тех пор, пока не прекратится военная деятельность и вооруженные группы не покинут территорию, отмечается в сообщении.

Ранее в среду Усама аль-Джувайли, верховный главнокомандующий в западной Ливии, заявил, что боевики, поддерживающие администрацию Триполи, захватили месторождение El Feel, которое находится недалеко от месторождения El Sharara, крупнейшего нефтяного месторождения Ливии.

Месторождение El Feel разрабатывается совместно с итальянской Eni (оператор проекта с долей 33,3%).

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели лидера страны Муаммара Каддафи.

В апреле 2015 года добыча на El Feel останавливалась на 1,5 года в связи с тем, что повстанцы заблокировали трубопроводы, соединявшие месторождение с нефтеперерабатывающими предприятиями.

Ливия, обладающая крупнейшими нефтяными доказанными запасами в Африке и получающая большую часть своих доходов от нефтяного сектора, была освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти, взятых на себя большинством членов ОПЕК.

В октябре текущего года добыча Ливии составляла 1,167 млн б/с по сравнению с 1,6 млн б/с до переворота 2011 года.

Ливия

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