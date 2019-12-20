В Москве обеспокоены возможным вводом турецких войск в Ливию

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Возможность ввода турецких войск в Ливию вызывает беспокойство в Москве, заявил журналистам источник в российском МИД. Так он прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоогана о готовности оказать любую военную помощь Триполи.

"Конечно. А как соседние страны будут реагировать? Есть и резолюции, и решения, оружейное эмбарго. Здесь очень много вопросов", - сказал дипломат.

В МИД считают, что до урегулирования внутриливийского конфликта военное вмешательство извне только осложнит ситуацию в стране.

Эрдоган ранее заявил о поддержке признанному ООН правительству в Триполи во главе Файезом Сарраджем и назвал лидера другой фракции маршала Халифу Хафтара "незаконным лидером".

Раскол в Ливии продолжается с 2011 года после убийства лидера Джамахирии Муаммара Каддафи. Сейчас в стране кроме правительства национального согласия Сарраджа работает восточное правительство Абдаллы Абдуррахамана ат-Тани со столицей в Тобруке. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля этого года ведет наступление на Триполи. 20 декабря Ливийская национальная армия Хафтара дала ополченцам три дня, чтобы покинуть Триполи.

По мнению аналитиков, Хафтара поддерживают Россия, США, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, в то время как его противникам оказывают помощь Турция, Катар и Италия.