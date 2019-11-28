Поиск

Госдеп США похвалил Зеленского за реформы и попытки урегулировать конфликт в Донбассе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - США приветствуют стремление властей Украины провести важные для их страны реформы и урегулировать конфликт в Донбассе, а также положительно оценивают деятельность президента страны Владимира Зеленского, говорится в заявлении госдепартамента.

"США поддерживают Украину в то время, как она движется к мирным переговорам", - отмечается в документе.

В миреЗеленский рассказал о своем телефонном разговоре с ПутинымЧитать подробнее

В нем положительно характеризуется ряд инициатив президента Украины Владимира Зеленского. "В течение последних недель президент Украины Зеленский сделал осторожные, но сложные шаги в сторону реформ и достижения мира. В частности, он занялся дипломатией, чтобы продвинуться в вопросе мирного урегулирования. Также он провел дальнейший отвод сил от линии соприкосновения (на востоке Украины - ИФ). Он укрепил принцип верховенства закона, создал более здоровый инвестиционный климат и проводит модернизацию в сфере обороны", - отметили в госдепе США.

"США приветствуют стремление Украины провести реформы, необходимые для обеспечения безопасности и процветания в долгосрочной перспективе", - подчеркивается в заявлении.

США Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 28 ноября

КНР примет меры в ответ на принятие США закона о ситуации в Гонконге

США сократит свой финансовый вклад в НАТО

США сократит свой финансовый вклад в НАТО

Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в сексуальных домогательствах

Трамп подписал законопроекты по ситуации в Гонконге

Трамп подписал законопроекты по ситуации в Гонконге

Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

МИД Украины посоветовал Apple после решения по Крыму не заниматься "глобальной политикой"

Что произошло за день: среда, 27 ноября

Премьер Украины отверг ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа

Премьер Украины отверг ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа

Лагард заявила, что доверие к евро достигло исторического рекорда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');