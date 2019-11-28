Госдеп США похвалил Зеленского за реформы и попытки урегулировать конфликт в Донбассе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - США приветствуют стремление властей Украины провести важные для их страны реформы и урегулировать конфликт в Донбассе, а также положительно оценивают деятельность президента страны Владимира Зеленского, говорится в заявлении госдепартамента.

"США поддерживают Украину в то время, как она движется к мирным переговорам", - отмечается в документе.

В нем положительно характеризуется ряд инициатив президента Украины Владимира Зеленского. "В течение последних недель президент Украины Зеленский сделал осторожные, но сложные шаги в сторону реформ и достижения мира. В частности, он занялся дипломатией, чтобы продвинуться в вопросе мирного урегулирования. Также он провел дальнейший отвод сил от линии соприкосновения (на востоке Украины - ИФ). Он укрепил принцип верховенства закона, создал более здоровый инвестиционный климат и проводит модернизацию в сфере обороны", - отметили в госдепе США.

"США приветствуют стремление Украины провести реформы, необходимые для обеспечения безопасности и процветания в долгосрочной перспективе", - подчеркивается в заявлении.