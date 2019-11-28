США пообещали заставить Россию выполнить Минские договоренности

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - США поддерживают усилия Украины по мирному урегулированию в Донбассе и обещают вместе со своими союзниками оказывать давление на Россию, чтобы Москва выполняла Минские договоренности, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Об этом глава Госдепартамента США написал в твиттере. В соответствующем заявлении американского внешнеполитического ведомства, опубликованном в преддверии саммита "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) в Париже, также подчеркивается, что Вашингтон готов продолжать давить на Россию, чтобы добиться от нее выполнения Минских договорённостей и начала процесса "мирного возвращения" Донбасса Украине.

В Госдепе считают, что такое развитие событий в Донбассе было бы "первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в признанных на международном уровне границах, включая территориальные воды".

"США вновь заявляют о твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг американский Госдеп также сообщал, что Вашингтон приветствуют стремление властей Украины провести важные для их страны реформы и урегулировать конфликт в Донбассе. В частности, в заявлении Госдепа положительно оценивались ряд инициатив президента Украины Владимира Зеленского.

"В течение последних недель президент Украины Зеленский сделал осторожные, но сложные шаги в сторону реформ и достижения мира. В частности, он занялся дипломатией, чтобы продвинуться в вопросе мирного урегулирования. Также он провёл дальнейший отвод сил от линии соприкосновения (на Донбассе - ИФ). Он укрепил принцип верховенства закона, создал более здоровый инвестиционный климат и проводит модернизацию в сфере обороны", - констатировали в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в ноябре Помпео говорил, что гордится успехами, достигнутыми Вашингтоном на Украине во время президентства Дональда Трампа. Среди подобных успехов он назвал, в частности, укрепление обороны Украины.