Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с Путиным

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября поднял вопрос возврата всего недостающего на вернувшихся на Украину трех военных кораблях.

"Мы довольны, что к нам вернулись наши корабли. Сначала, вы знаете, что вернулись политзаключенные и моряки. Но мы обсудили, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом (Путиным - ИФ), чтобы Россия вернула нам все, что было до этого, но можно и больше. Но, хотя бы наше", - сказал Зеленский на брифинге во вторник в Таллине после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

О газовом договоре

Зеленский заявил о необходимости договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину.

"Мы обсуждали вопрос, что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал Зеленский.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина и Зеленского, который состоялся по инициативе украинской стороны с учетом запланированного на 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".

Подробно обсуждена газовая проблематика, "включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину", отметили в пресс-службе.

О кораблях

В сообщении Кремля также отмечается, что была затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом "в ходе провокации в районе Керченского пролива" в ноябре 2018 года.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией после конфискации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, так как россияне их "угробили".

На следующий день Зеленский в Очакове после осмотра переданных Украине трех задержанных кораблей заявил, что украинская сторона проанализирует их состояние и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает. При этом Зеленский указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов, чтобы через "где-то три месяца все было на ходу".

21 ноября Центр общественных связей ФСБ России распространил видео передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских судов в нормальном состоянии, с исправной сантехникой. На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают. На кадрах также виден белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды.

В ЦОС отметили, что видеокадры, связанные с передачей украинской стороне двух катеров и буксира, публикуются в связи с заявлением командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" "со снятыми плафонами, розетками и унитазами".

Позднее источник в Крыму, знакомый с процессом передачи, заявил, что возвращенные Украине артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были не только отмыты, но и отремонтированы, на них было оставлено штатное вооружение, а "изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы".