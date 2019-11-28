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Эксперт допустил проведение обмена "всех на всех" в Донбассе до конца года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в Донбассе до конца года могут обменять пленных по формуле "всех установленных на всех установленных".

Как заявил в четверг "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, детали обмена обсуждаются в Минском формате, стороны при этом "настроены на конструктив".

"Прогресс есть. Однако окончательные цифры пока требуют согласования. В качестве актуальной пока рассматривается формула "всех установленных на всех установленных" (ранее под этой формулой понимался обмен 200 удерживаемых на подконтрольной Киеву территории сторонников ДНР и ЛНР на 70 украинских военных - ИФ)", - сказал эксперт.

По мнению Чеснакова, списки подлежащих обмену лиц могут быть конкретизированы к очередной встрече контактной группы в Минске. По данным МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), она пройдет через 9 дней после "нормандского саммита", то есть 18 декабря.

"Вероятно, к следующему заседанию контактной группы можно будет говорить более конкретно о сроках и параметрах обмена. Однако основную ответственность за юридическую чистоту процедуры несет украинская сторона", - подчеркнул Чеснаков.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пока основным камнем преткновения является процессуальная очистка Киевом подлежащих обмену сторонников ДНР и ЛНР.

"Подлежащие обмену лица из числа удерживаемых в Киеве находятся в разном правовом статусе: кто-то - подозреваемый, кто-то - обвиняемый, кто-то уже осужден, а кому-то и вовсе статус не присвоен. Поэтому пока существует ряд сложностей с процедурой процессуальной очистки. К тому же часть удерживаемых лиц с обеих сторон не хотят возвращаться назад", - сказал собеседник агентства.

В конце октябре в МИД РФ говорили, что Москва обсуждает с Киевом возможность нового обмена заключёнными. "Работа идет. Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - заявил тогда замглавы министерства Андрей Руденко.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".

Алексей Чеснаков Центр политической конъюнктуры Украина Донбасс

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