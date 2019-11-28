Секретарь СНБО выступил за "умное" разведение сил в Донбассе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что разведение сил и средств в Донбассе возможно лишь в том случае, если оно не будет нести негативных последствий для Украины и будет проводиться "с умом".

"Я могу сказать, что да - мы за разведение. Но это разведение должно быть с умом. Это разведение должно быть в наших интересах. Это разведение должно гарантировать нам, что негативные последствия от этого разведения для Украины будут равными нулю. Если этого не будет - никакого разведения быть не может", - сказал Данилов на конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" в Киеве в четверг.

Кроме того, он отметил, что существуют технологичные вопросы, так как не на всех участках фронта разведение физически можно осуществить. "Наше задание - это мир в наши дома, возвращение наших граждан домой и прекращение войны на территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Данилов.

Ранее в ноябре самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) и Киев отчитались о завершении процесса разведения сил на одном из пилотных участков, выделенных для этих мероприятий, в районе населенного пункта Петровский.

В начале ноября сообщалось, что стороны конфликта в Донбассе полностью развели силы на другом пилотном участке - в районе Золотого.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе приняла решение о разведении сил и средств и определила три пилотных участка - Станица Луганская, поселки Золотое и Петровское в 2016 году. До осени 2019 года сторонам конфликта удалось развести вооружения лишь на первом участке. На двух других разведение многократно срывалось. Завершение процесса стало одним из условий проведения саммита "нормандской четверки".