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Луганск объявил о завершении разведения войск в Золотом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в Донбассе в пятницу полностью развели силы на одном из пилотных участков на линии соприкосновения, сообщил "Интерфаксу" руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Михаил Филипоненко.

"1 ноября Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованным в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке №2 "Золотое", о чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществляющим мониторинг на участке разведения. Мы ждем от миссии ОБСЕ информации о ситуации с разведением на украинской стороне", - сказал он.

Разведение сил и средств в поселке Золотое началось во вторник.

Поселок Золотое и населенный пункт Петровское - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон в Донбассе. Это не удавалось сделать несколько недель после принятия Киевом "формулы Штайнмайера", в связи с чем мирный процесс застопорился.

Донбасс ЛНР Золотое Украина

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