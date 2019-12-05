Джонсон заявил, что его победа на выборах положит конец разговорам о Brexit

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в случае его победы на внеочередных парламентских выборах, разговоры по вопросам выхода страны из Евросоюза прекратятся. Такое мнение он выразил в интервью телекорпорации ITV.

"Да, и позвольте мне кое-что сказать: Произойдет то, что закончится парламентская агония, прекратится и политическая агония, и страдания, и скука, и промедление, которые имеют место, тоже закончатся", - сказал британский премьер.

Внеочередные парламентские выборы в стране назначены на 12 декабря. Их цель - преодолеть трехлетние разногласия по вопросу о "разводе" Великобритании с Евросоюзом.

Джонсон считает, что победа консерваторов на выборах будет означать окончательное решение по Brexit, что приведет к всплеску иностранных инвестиций. Премьер ссылается на исследование Goldman Sachs, по итогам которого сделан вывод, что 150 млрд фунтов стерлингов ($192 млрд) будут разблокированы.

"Если мы осуществим Brexit, то ожидается большая волна инвестиций", - заявил премьер.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что Консервативная партия Джонсона пока серьезно опережает лейбористов, хотя существует значительное число избирателей, которые пока не сделали выбор. Это означает, что окончательные результаты предстоящих выборов пока не ясны, считают наблюдатели.